Под Горячим Ключом водитель врезался в цементовоз и погиб в горящей машине

Авария случилась в 9:20 на трассе М4. По предварительным данным, на 1339 км около станицы Пятигорской водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в цементовоз Hyundai. После столкновения легковушка загорелась.

В результате ДТП погиб водитель Volkswagen Polo.

«В условиях непогоды водителю необходимо менять манеру вождения и быть более внимательным и аккуратным», — отметила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В этот же день еще одна авария произошла в Краснодаре. На перекрестке столкнулись легковушка и троллейбус. Последний выехал на тротуар и пробил стену здания. Пострадали два пассажира.