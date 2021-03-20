Под Горячим Ключом водитель врезался в цементовоз и погиб в горящей машине

Краснодарский край

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Утром 20 марта на дорог М4 в районе Горячего Ключа произошло смертельное ДТП

Авария случилась в 9:20 на трассе М4. По предварительным данным, на 1339 км около станицы Пятигорской водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в цементовоз Hyundai. После столкновения легковушка загорелась.

В результате ДТП погиб водитель Volkswagen Polo.

«В условиях непогоды водителю необходимо менять манеру вождения и быть более внимательным и аккуратным», — отметила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В этот же день еще одна авария произошла в Краснодаре. На перекрестке столкнулись легковушка и троллейбус. Последний выехал на тротуар и пробил стену здания. Пострадали два пассажира. 

Горячий Ключ ДТП смерть

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