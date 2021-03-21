В Краснодаре ищут виновника ночного ДТП, в котором пострадали восемь человек

Краснодарский край

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В Краснодаре на Ростовском шоссе ночью 21 марта случилась авария с тремя машинами, где пострадали восемь человек

ДТП произошло в 00:39 на Ростовском шоссе. По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Renault Logan ехал в сторону улицы Зиповской и на пересечении с Солнечной выехал на встречную полосу, где врезался в другой Renault Logan под управлением 24-летнего мужчины.

После удара виновник продолжил ехать и столкнулся с ВАЗ-2114, которую отбросило на дерево. За рулем отечественной машины был 39-летний водитель.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка. Пятерых пострадавших госпитализировали. Предварительно, виновник с места аварии скрылся, бросив машину. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личность водителя, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, утром 17 марта в Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

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