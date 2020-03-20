В выходные на Кубани потеплеет до 18 °С, но не везде

В Краснодарском крае 21 и 22 марта станет теплее, воздух прогреется до 18 °С

В крае местами порывы ветра 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до 8-13 °С, в юго-восточных предгорьях до 3-8 °С. На Черноморском побережье местами небольшой дождь.

По данным краевого гидрометцентра, ночью 21 марта в некоторых районах прогнозируют дождь, в предгорных и горных районах мокрый снег. В это время суток ожидается 1-6 °С, в юго-восточных предгорьях — до -2 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С, ветер 4-9 м/с. В Краснодаре, по информации «Яндекс.Погоды», в субботу будет пасмурно. Ночью столбики термометров опустятся до 5-6 °С, днем будет 12-15 °С.

Ночью 22 марта в регионе похолодает до 1-6 °С, однако уже днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер усилится, местами порывы будут достигать 8-13 м/с.

В Краснодаре в ночь на воскресенье будет около 5 °С, на солнце воздух прогреется до 14-16 °С. Осадков в краевом центре не ожидается.