В выходные на Кубани потеплеет до 18 °С, но не везде

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 21 и 22 марта станет теплее, воздух прогреется до 18 °С

Днем 20 марта в Краснодаре ожидается ветер 4-9 м/с, температура 10-12 °С.

В крае местами порывы ветра 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до 8-13 °С, в юго-восточных предгорьях до 3-8 °С. На Черноморском побережье местами небольшой дождь.

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По данным краевого гидрометцентра, ночью 21 марта в некоторых районах прогнозируют дождь, в предгорных и горных районах мокрый снег. В это время суток ожидается 1-6 °С, в юго-восточных предгорьях — до -2 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С, ветер 4-9 м/с. В Краснодаре, по информации «Яндекс.Погоды», в субботу будет пасмурно. Ночью столбики термометров опустятся до 5-6 °С, днем будет 12-15 °С.

Ночью 22 марта в регионе похолодает до 1-6 °С, однако уже днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер усилится, местами порывы будут достигать 8-13 м/с.

В Краснодаре в ночь на воскресенье будет около 5 °С, на солнце воздух прогреется до 14-16 °С. Осадков в краевом центре не ожидается.

На Черноморском побережье на выходных преимущественно без осадков. Ночные температуры — 3-8 °С, дневные — 10-15 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 9-14 м/с. 

Краснодар Погода

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