На Кубани начало недели будет пасмурным и прохладным

По данным краевого гидрометцентра, в понедельник в регионе преимущественно без осадков и облачно, южный ветер 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 8-13 °С, ночью — до 1 °С. Во вторник в крае небольшие дожди, в горах — сильные дожди с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Столбики термометров ночью покажут до 5 °С, а днем — до 13 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, 22 марта без существенных осадков, а 23 марта временами дождь. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в понедельник составит 0…5 °С, во вторник — до 5-10 °С. Днем потеплее до 13-15 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в понедельник вечером и ночью будет небольшой дождь, температура воздуха днем прогреется до 11 °С, ночью — до 7 °С. Ветер восточный до 4 м/с. Во вторник утром будет пасмурно, а затем до конца дня дождливо. Днем температура будет такой же — до 11 °С, а ночью похолодает до 2 °С.