На Кубани запустили проект по поиску информации о пропавших без вести на Великой Отечественной войне

В Краснодарском крае создатели проекта «По архивам войны» отчитались о первых итогах работы по установлению судьбы солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» запустил проект «По архивам войны» в феврале этого года. При поддержке фонда был собран поисковый отряд из числа кубанских историков и архивистов, а также кадетов усть-лабинской школы № 36. Они собирают и изучают информацию о солдатах, их военном пути, боевых заслугах и местах захоронения.

За месяц поисковики приняли более 50 обращений. Им удалось найти информацию о десяти пропавших без вести солдатах, сообщили в пресс-службе фонда.

Тест к 9 Мая по истории Великой Отечественной войны: Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ

Сейчас проект работает в Усть-Лабинском районе, но в ближайшее время создатели собираются охватить весь Краснодарский край. Оставить запрос на поиск информации может любой желающий. Для этого достаточно позвонить на горячую линию и оставить заявку.

Телефон горячей линии проекта «По архивам войны»: 8 (952) 872-67-52.