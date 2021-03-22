На Кубани запустили проект по поиску информации о пропавших без вести на Великой Отечественной войне

Краснодарский край

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В Краснодарском крае создатели проекта «По архивам войны» отчитались о первых итогах работы по установлению судьбы солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» запустил проект «По архивам войны» в феврале этого года. При поддержке фонда был собран поисковый отряд из числа кубанских историков и архивистов, а также кадетов усть-лабинской школы № 36. Они собирают и изучают информацию о солдатах, их военном пути, боевых заслугах и местах захоронения.

За месяц поисковики приняли более 50 обращений. Им удалось найти информацию о десяти пропавших без вести солдатах, сообщили в пресс-службе фонда.

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Сейчас проект работает в Усть-Лабинском районе, но в ближайшее время создатели собираются охватить весь Краснодарский край. Оставить запрос на поиск информации может любой желающий. Для этого достаточно позвонить на горячую линию и оставить заявку.

Телефон горячей линии проекта «По архивам войны»: 8 (952) 872-67-52.

Напомним, 18 марта власти Краснодарского края обсудили торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году парад Победы собираются провести без зрителей.

Великая Отечественная война Вольное дело История Олег Дерипаска Усть-Лабинский район

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