20 марта портал Юга.ру пообщался с представителем жильцов дома на улице Промышленной. Ранее мэрия Краснодара вынесла незаконное решение в отношении последнего этажа этого дома

В 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 91 и Промышленной, 33, объединенных в один ЖК «Покровский». 17 этаж у домов должен был относиться к общему имуществу и стать техническим.

Однако литеры на Промышленной и Березанской ввели как 17-этажные с нежилыми индивидуальными помещениями на верхнем этаже. Из-за этого они перестали входить в общедомовое имущество. А дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техническим этажом, но без уточнения, есть ли в нем индивидуальные помещения или нет.

Из-за этого целый этаж на Фабричной площадью 1,3 тыс. кв. метров продали без согласия жильцов Нине Сапоновой, бывшей жене гендиректора ООО «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова — застройщика объекта. Позже часть помещений она перепродала третьим лицам.

Боясь дальнейших незаконных действий, жильцы трех домов подали в суд, чтобы добиться признания решения мэрии незаконным, а техэтажей — общедомовой собственностью.