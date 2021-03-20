Суд признал незаконным решение властей, из-за которого техэтаж краснодарского дома вышел из собственности жильцов
20 марта портал Юга.ру пообщался с представителем жильцов дома на улице Промышленной. Ранее мэрия Краснодара вынесла незаконное решение в отношении последнего этажа этого дома
В 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 91 и Промышленной, 33, объединенных в один ЖК «Покровский». 17 этаж у домов должен был относиться к общему имуществу и стать техническим.
Однако литеры на Промышленной и Березанской ввели как 17-этажные с нежилыми индивидуальными помещениями на верхнем этаже. Из-за этого они перестали входить в общедомовое имущество. А дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техническим этажом, но без уточнения, есть ли в нем индивидуальные помещения или нет.
Из-за этого целый этаж на Фабричной площадью 1,3 тыс. кв. метров продали без согласия жильцов Нине Сапоновой, бывшей жене гендиректора ООО «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова — застройщика объекта. Позже часть помещений она перепродала третьим лицам.
Боясь дальнейших незаконных действий, жильцы трех домов подали в суд, чтобы добиться признания решения мэрии незаконным, а техэтажей — общедомовой собственностью.
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20 марта 2021 года стало известно о результатах одного из судебных дел по дому на улице Промышленной, 33. Председатель ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский, возглавляющий инициативную группу, рассказал порталу Юга.ру, что ранее жильцы подали в Первомайский районный суд иск на мэрию. Они потребовали признать незаконными изменения по последнему этажу, которые внесли в разрешение на ввод в эксплуатацию дома. Суд в феврале 2020 года согласился с позицией истцов и обязал администрацию города изменить разрешение и указать в нем 17 этаж как технический. Однако департамент по архитектуре и градостроительству подал апелляцию, указывая на то, что решение вынесли с нарушением норм материального и процессуального права.
В октябре 2020 года Краснодарский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе и жалобу властей не удовлетворил. 16 марта 2021 года Четвертый Кассационный суд поддержал это решение и признал правильность требований жильцов к администрации.
«На этом техническом этаже находится всё оборудование, трубы, магистрали, элементы пожарной безопасности. Разрешения на реконструкцию этих помещений не было, иначе дом перестал бы соответствовать техническому регламенту безопасности. Представьте, любой человек может туда зайти и всё что угодно сделать, перерезать трубы, разломать. От этой преступной записи [позволившей вывести техэтаж из общедомовой собственности — Юга.ру] возникла прямая опасность для жильцов», — объяснил Свещинскй позицию жильцов.
Теперь, добавил он, собственники борются за возвращение площади в состав общего имущества в качестве технического этажа.