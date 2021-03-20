В Краснодаре троллейбус врезался в дом, пострадали два человека

В Краснодаре утром 20 марта недалеко от ж/д вокзала произошло ДТП с общественным транспортом

По предварительным данным, 26-летний водитель Lada Largus в 9:00 проехал по улице Суворова на красный сигнал светофора. Он столкнулся с троллейбусом, который двигался по Мира в сторону авто- и ж/д вокзала. После этого троллейбус врезался в угловое здание. В больницу с различными травмами доставили двух пассажиров троллейбуса, сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В КТТУ порталу добавили, что легковушка ударила троллейбус в левое переднее колесо, из-за чего транспорт вылетел на тротуар и врезался в дом.

Как писали Юга.ру, в августе 2020 года в краевом центре столкнулись такси и троллейбус, были пострадавшие.