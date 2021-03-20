Попавший в ДТП троллейбус пробил стену дома в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 марта произошло ДТП, в котором столкнулись легковушка и троллейбус

Ранее Юга.ру писали, что, по предварительным данным, 26-летний водитель Lada Largus проехал перекресток улиц Суворова и Мира на красный цвет. Он столкнулся с троллейбусом, после чего тот врезался в стену углового дома. Пострадали два пассажира троллейбуса.

Позже в соцсетях появились фотографии в места происшествия. Судя по кадрам, троллейбус пробил окно здания — там образовалась дыра диаметром не менее метра. Похоже, что на первом этаже в этом месте находится офисное помещение.

Вот так выглядело здание до ДТП:

Также в паблике «Типичный Краснодар» во «Вконтакте» опубликовали момент аварии, записанный камерами наблюдения:

ДТП Краснодар Троллейбус

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