В Краснодаре с начала года заменили семь остановок
До конца марта в Краснодаре продолжат устанавливать новые остановки
В краевом центре в 2021 году планируют обновить 33 остановки автобусов и троллейбусов за счет городского бюджета. Менять конструкции и отвечать за их содержание будут компании, которые выиграли конкурс. В феврале сообщалось, что остановки планируют обновить к апрелю.
К 19 марта в городе заменили семь павильонов. Один из них находится на улице Октябрьской в границах Орджоникидзе и Ленина. Еще три павильона привели в порядок на улице Чонгарской в станице Старокорсункой. Также один комплекс установили на пересечении улиц Московской и Жигулевской, а две новых конструкции появились на пересечении Российской и Большевистской.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что все обновленные конструкции будут соответствовать одному стилю.
Также новые остановочные комплексы планируется поставить на следующих улицах:
- Московская;
- Волжская;
- Средняя;
- Октябрьская;
- Кирилла Россинского;
- Комарова;
- Уральская;
- Кореновская;
- Кожевенная;
- Скорняжная;
- Дальняя;
- Российская;
- Героев-Разведчиков;
- Алма-Атинская;
- Симферопольская;
- Ярославская;
- Проспект Чекистов.
Еще около 50 одинаковых павильонов с рекламой планируют установить на трамвайных остановках, сообщили в пресс-служье мэрии 19 марта.
Напомним, в 2019 году администрация Краснодара представила иллюстрации с рекомендациями для дизайна остановок общественного транспорта, киосков и торговых точек.