В Краснодаре с начала года заменили семь остановок

Краснодарский край

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До конца марта в Краснодаре продолжат устанавливать новые остановки

В краевом центре в 2021 году планируют обновить 33 остановки автобусов и троллейбусов за счет городского бюджета. Менять конструкции и отвечать за их содержание будут компании, которые выиграли конкурс. В феврале сообщалось, что остановки планируют обновить к апрелю.

К 19 марта в городе заменили семь павильонов. Один из них находится на улице Октябрьской в границах Орджоникидзе и Ленина. Еще три павильона привели в порядок на улице Чонгарской в станице Старокорсункой. Также один комплекс установили на пересечении улиц Московской и Жигулевской, а две новых конструкции появились на пересечении Российской и Большевистской.

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В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что все обновленные конструкции будут соответствовать одному стилю.

Также новые остановочные комплексы планируется поставить на следующих улицах:

  • Московская;
  • Волжская;
  • Средняя;
  • Октябрьская;
  • Кирилла Россинского;
  • Комарова;
  • Уральская;
  • Кореновская;
  • Кожевенная;
  • Скорняжная;
  • Дальняя;
  • Российская;
  • Героев-Разведчиков;
  • Алма-Атинская;
  • Симферопольская;
  • Ярославская;
  • Проспект Чекистов.

Еще около 50 одинаковых павильонов с рекламой планируют установить на трамвайных остановках, сообщили в пресс-служье мэрии 19 марта.

Напомним, в 2019 году администрация Краснодара представила иллюстрации с рекомендациями для дизайна остановок общественного транспорта, киосков и торговых точек. 

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт

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