В Краснодаре с начала года заменили семь остановок

В краевом центре в 2021 году планируют обновить 33 остановки автобусов и троллейбусов за счет городского бюджета. Менять конструкции и отвечать за их содержание будут компании, которые выиграли конкурс. В феврале сообщалось, что остановки планируют обновить к апрелю.

К 19 марта в городе заменили семь павильонов. Один из них находится на улице Октябрьской в границах Орджоникидзе и Ленина. Еще три павильона привели в порядок на улице Чонгарской в станице Старокорсункой. Также один комплекс установили на пересечении улиц Московской и Жигулевской, а две новых конструкции появились на пересечении Российской и Большевистской.