Власти Кубани попросили Ростуризм легализовать гостевые дома

Тогда администрация Геленджика отвечала, что правовое урегулирование вопроса возможно лишь на государственном уровне. Кроме того, в январе стало известно, что в Сочи хотят запретить переделку гостиниц в жилые апартаменты.

Напомним, в конце декабря 2020 года жители Геленджика записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили позволить им сдавать комнаты в аренду. Люди жаловались, что власти курорта вынуждают их переводить земли из категории ИЖК в коммерцию — это влечет крупные финансовые затраты и потерю права на прописку.

В пресс-службе администрации Краснодарского края 18 марта рассказали, что на курортах Кубани находится более 10 тыс. гостиниц, половина из них — в частном секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил провести работу по легализации строений, расположенных на землях ИЖС, в качестве гостиниц.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, такие дома востребованы у гостей региона, потому что такие услуги бюджетны и доступны. При этом глава края отметил, что такие услуги не могут считаться гостиничными — они не регулируются законодательством, а значит власти не могут следить за качеством отдыха и его безопасностью.

Сейчас в регионе идет работа по «выводу из тени» гостевых домов, а также разрабатываются рекомендации для тех, кто оказывает услуги по сдаче жилых помещений туристам. Краевые власти направили в Ростуризм своим предложения по легализации таких гостиниц, определению требований пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.