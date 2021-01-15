В Сочи хотят запретить переделку гостиниц в жилые апартаменты

Краснодарский край

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В Сочи власти решили помешать перепрофилированию гостиниц в апартаменты

На курорте стала набирать популярность схема раздела нежилых зданий, гостиничных номеров и пансионатов на жилые помещения с их последующей продажей в качестве апартаментов. Собственники выкупают базу размещения у моря, делают косметический ремонт и сбывают, как коммерческую недвижимость. Такая схема стала активно развиваться с осени 2019 года, когда на курорте запретили точечную застройку.

«Подобные предложения сейчас составляют порядка трети от общего объема предложений на рынке курортной недвижимости, их около 40», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Эксперты градостроительного совета Сочи предложили закрепить соответствующий пункт в законе об апартаментах, который готовится к принятию в Госдуме РФ весной. Он должен обязывать согласовывать реконструкцию помещений гостиниц и пансионатов с муниципальными властями.

В случае раздела зданий гостиничного фонда предложено руководствоваться положениями Градостроительного кодекса РФ.

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