В Сочи хотят запретить переделку гостиниц в жилые апартаменты

На курорте стала набирать популярность схема раздела нежилых зданий, гостиничных номеров и пансионатов на жилые помещения с их последующей продажей в качестве апартаментов. Собственники выкупают базу размещения у моря, делают косметический ремонт и сбывают, как коммерческую недвижимость. Такая схема стала активно развиваться с осени 2019 года, когда на курорте запретили точечную застройку.

«Подобные предложения сейчас составляют порядка трети от общего объема предложений на рынке курортной недвижимости, их около 40», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Эксперты градостроительного совета Сочи предложили закрепить соответствующий пункт в законе об апартаментах, который готовится к принятию в Госдуме РФ весной. Он должен обязывать согласовывать реконструкцию помещений гостиниц и пансионатов с муниципальными властями.

В случае раздела зданий гостиничного фонда предложено руководствоваться положениями Градостроительного кодекса РФ.

Как писали Юга.ру, пентхаус за 106 млн рублей возглавил топ-7 самых дорогих квартир Краснодара.