На Кубани поезд Адлер — Барнаул насмерть сбил женщину

19 марта в полиции рассказали о смертельном происшествии на ж/д путях, которое случилось в Краснодарском крае

В 22:00 17 марта в дежурную часть Белореченского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на станции Андреедмитриевка поезд смертельно травмировал женщину. Ее сбил состав Адлер — Барнаул на втором пути.

На место выехала следственно-оперативная группа. Машинист пояснил, что увидел женщину, которая перебегала железнодорожные пути в неустановленном месте. Он подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения не удалось избежать. От полученных травм 64-летняя жительница Курганинского района скончалась на месте.

Специалисты уточняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 19 марта.

Ранее Юга.ру писали, что 15 февраля на Кубани поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям.