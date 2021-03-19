На Кубани поезд Адлер — Барнаул насмерть сбил женщину

Краснодарский край

Распечатать

19 марта в полиции рассказали о смертельном происшествии на ж/д путях, которое случилось в Краснодарском крае

В 22:00 17 марта в дежурную часть Белореченского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на станции Андреедмитриевка поезд смертельно травмировал женщину. Ее сбил состав Адлер — Барнаул на втором пути.

Читайте также:

На место выехала следственно-оперативная группа. Машинист пояснил, что увидел женщину, которая перебегала железнодорожные пути в неустановленном месте. Он подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения не удалось избежать. От полученных травм 64-летняя жительница Курганинского района скончалась на месте.

Специалисты уточняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 19 марта.

Ранее Юга.ру писали, что 15 февраля на Кубани поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям.

Белореченский район Курганинский район Поезда Происшествия смерть

Новости

На Кубани поезд Адлер — Барнаул насмерть сбил женщину
В Краснодаре из-за ДТП остановились трамваи
На краснодарских остановках появятся новые карты движения транспорта
На Кубани продолжатся дожди и ночные заморозки
В Краснодаре завели дела на 19 водителей общественного транспорта за работу без маски
В Сочи зацвела алыча, которую жители называют местной сакурой и туманным деревом

Лента новостей

Темная сторона Краснодара
Сегодня, 08:01
Темная сторона Краснодара
Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?
«Зима была самой обычной»
17 марта, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале