Под Тимашевском поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям

Краснодарский край

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Рано утром 15 февраля в Краснодарском крае произошло смертельное происшествие на ж/д путях

Сообщение о происшествии поступило от дежурного станции Тимашевской в 5:00. Он рассказал, что на железнодорожном перегоне Тимашевская — Ведмидовка грузовой поезд смертельно травмировал молодого человека.

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На место выехала следственно-оперативная группа. Машинист пояснил полицейским, что увидел парня, который шел по путям. Он подал звуковой сигнал и затормозил, однако это не помогло.

Установили, что погибший — 21-летний житель Тимашевска. Сейчас проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, 11 февраля поезд сбил 89-летнюю женщину, она умерла на месте. 

Поезда Происшествия смерть Тимашевский район

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Под Тимашевском поезд насмерть сбил 21-летнего парня, который шел по путям
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