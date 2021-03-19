На Кубани продолжатся дожди и ночные заморозки

В Краснодарском крае на выходных 20 и 21 марта ожидается дождливая погода

19 марта в Краснодарском крае ожидается 6-11 °С. Будет облачно с прояснениями, утром возможен туман. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается ливень с градом и грозой. Ветер 6-11 м/с, временами порывы 12-17 м/с. В Туапсинском районе порывы достигнут 20 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 20 марта ожидается 0-5 °С, днем температура поднимется до 5-10 °С. Прогнозируют переменную облачность и дождь, местами грозу. В горах возможен снег, а в южной половине края ожидаются особо сильные осадки. Ветер 5-10 м/с.

Ночью 21 марта столбики термометров покажут -2...3 °С. Днем прогнозируют 5-10 °С. Без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с.

Отметим, что год назад в крае было несколько теплее. 20 марта 2020 года столбики термометров показывали 10-12 °С, 21 марта — 10-15 °С.