В Краснодаре завели дела на 19 водителей общественного транспорта за работу без маски

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что в городе продолжают действовать рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники УМВД России по Краснодару и специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей общественного транспорта.

По данным администрации, с 11 января проверили 2 тыс. 13 троллейбусов, трамваев и автобусов. За этот время составили административный протокол на одного водителя городского транспорта за нарушение масочного режима.

Всего с начала пандемии в Краснодаре составили на водителей 19 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также административные дела завели еще на шестерых пассажиров, которые были без масок.