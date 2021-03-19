В Краснодаре завели дела на 19 водителей общественного транспорта за работу без маски

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара рассказали об итогах проверки общественного транспорта на соблюдение коронавирусных мер

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что в городе продолжают действовать рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники УМВД России по Краснодару и специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей общественного транспорта.

Читайте также:

По данным администрации, с 11 января проверили 2 тыс. 13 троллейбусов, трамваев и автобусов. За этот время составили административный протокол на одного водителя городского транспорта за нарушение масочного режима.

Всего с начала пандемии в Краснодаре составили на водителей 19 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также административные дела завели еще на шестерых пассажиров, которые были без масок.

Читайте также:

В мэрии отметили, что руководителей транспортных компаний предупреждали о необходимости соблюдения масочного режима в салонах. Ответственность за нарушения в первую очередь несет перевозчик. Компании, которые не соблюдают санитарные нормы, привлекают к ответственности.

Коронавирус Краснодар Маршрутки Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

Все материалы по теме:

Новости

На Кубани продолжатся дожди и ночные заморозки
В Краснодаре завели дела на 19 водителей общественного транспорта за работу без маски
В Сочи зацвела алыча, которую жители называют местной сакурой и туманным деревом
Краснодарцам предложили посоревноваться в сборе макулатуры
На Кубани в отделе полиции умер задержанный
На Кубани снова можно будет проводить массовые мероприятия. Но не все

Лента новостей

Темная сторона Краснодара
Сегодня, 08:01
Темная сторона Краснодара
Помните ли вы городские легенды кубанской столицы?
«Зима была самой обычной»
17 марта, 10:21
«Зима была самой обычной»
Профессиональный метеоролог развеивает ложные впечатления об итогах минувшего сезона

Опрос от Юга.ру

Поставьте оценку погоде кубанской зимы-2020/21

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале