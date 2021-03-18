В Сочи зацвела алыча, которую жители называют местной сакурой и туманным деревом
В Сочи в середине марта начался период цветения плодовых растений, в том числе алычи
В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что весенним символом курорта считается алыча, которую жители называют местной «сакурой».
«Это слива растопыренная — невысокое многоствольное дерево с растущими практически горизонтально ветвями, за что вид и получил свое название. Весной все предгорья Сочи покрываются белыми облаками цветущей алычи», — уточнили представители парка.
Для этого времени года характерны сильные туманы, которые так и называются — алычевыми. Многие сравнивают растение с дикой сакурой на склонах японской горы Фудзияма. Плоды алычи созревают летом, они ароматные и всегда с кислинкой — от ярко-желтых и розовых, до ярко-красных, пурпурных, темно-синих, фиолетовых и черных.
Одновременно с алычей выпустила небольшие свечки и лавровишня лекарственная — местный эндемик, который тоже относится к роду слив. Однако, в отличие от «сочинской сакуры», косточки плодов этого растения ядовиты, так как содержат синильную кислоту.
Первые цветы появились и на барбарисе Сулье, но это растение не относится к плодовым. На кустарнике трехиглые колючки и пучки ароматных желтых цветков, которые привлекают насекомых в начале весны.
Как писали Юга.ру, из-за теплой зимы в Сочи на месяц раньше расцвели магнолии Суланжа и Кобус, еще в феврале. При этом в 2020 году они распустились только в начале марта.