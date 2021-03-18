В Сочи зацвела алыча, которую жители называют местной сакурой и туманным деревом

В Сочи в середине марта начался период цветения плодовых растений, в том числе алычи

В пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что весенним символом курорта считается алыча, которую жители называют местной «сакурой». «Это слива растопыренная — невысокое многоствольное дерево с растущими практически горизонтально ветвями, за что вид и получил свое название. Весной все предгорья Сочи покрываются белыми облаками цветущей алычи», — уточнили представители парка. Для этого времени года характерны сильные туманы, которые так и называются — алычевыми. Многие сравнивают растение с дикой сакурой на склонах японской горы Фудзияма. Плоды алычи созревают летом, они ароматные и всегда с кислинкой — от ярко-желтых и розовых, до ярко-красных, пурпурных, темно-синих, фиолетовых и черных.