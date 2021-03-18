Глава Адыгеи поручил проверить все гидротехнические сооружения, чтобы избежать наводнений

17 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании, которое в формате видеоселектора провел полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. На мероприятии обсуждались предотвращение и ликвидация ЧС, в том числе вызванных природными пожарами и паводками.

Устинов сообщил, что в 2020 году в ЮФО было зафиксировано 37,5 тыс. природных пожаров, что на 15% больше показателей 2019 года. В том числе в округе зарегистрировали 318 лесных пожаров, это на 31% выше показателей прошлых лет.

Говоря о паводках, полпред отметил, что по оценкам специалистов в этом году ожидается половодье на реках Дон, Волга и Кубань. При этом специалисты насчитали в округе 910 бесхозных дамб. Устинов заявил, что постановка дамб на баланс должна стоять в приоритете у глав территорий.

Кроме того, полпред поручил сформировать пакет документов с предложениями регионов по темам, которые прозвучали на видеоселекторе, чтобы представить их в федеральный центр.

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что в регионе работает федеральная противопожарная служба. В ее состав входит 15 подразделений, которые насчитывают 544 человек. Также функционирует республиканская противопожарная служба. Она состоит из двух пожарных частей (43 человека). Обе службы обеспечены в общей сложности 73 спецмашинами. Также в Адыгее есть 65 общественных объединений добровольной пожарной охраны, в которых состоит около 1 тыс. человек.

На обеспечение пожарной безопасности в 2020 году потратили свыше 24 млн рублей. В этом — выделено более 28 млн рублей.