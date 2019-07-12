В Адыгее к 2023 году собираются обеспечить полное противопожарное прикрытие региона

Об этом сообщил 11 июля начальник ГУ МЧС России по Адыгее Александр Зыбкин на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым.

По словам руководителя регионального управления МЧС, с 2020 по 2023 годы в республике создадут шесть новых подразделений субъектовой или муниципальной пожарной охраны. Они появятся в Тахтамукайском, Красногвардейском, Кошехабльском и Майкопском районах.

Сейчас для усиления пожарной службы в республике планируется реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее действует девять пожарно-спасательных частей и семь постов. Все посты собираются преобразовать в пожарно-спасательные части (ПСЧ). Кроме того, на базе ПСЧ № 1 сформируют специальную часть по тушению крупных пожаров. В станице Ханской планируется создать пожарно-техническую часть для проведения всех видов ремонта техники, не выезжая за пределы республики.

«Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на недавнем совещании акцентировал внимание на важности мероприятий по защите от пожаров. Нам нужно усилить эту работу в Адыгее, обеспечить безопасность имущества жителей и, главное, их здоровья и жизней», — подчеркнул Мурат Кумпилов.