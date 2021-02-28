В Адыгее потратили более 110 млн рублей на противопаводковые мероприятия в 2020 году

Вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев по поручению главы республики Мурата Кумпилова провел заседание комиссии, на котором обсуждалась готовность региона к паводкоопасному периоду.

Зампредседателя республиканского комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов напомнил, что в Адыгее работает комплексная система экстренного оповещения населения. Она позволяет информировать жителей республики через теле- и радиоканалы, муниципальные телестудии и СМС. Для получения краткосрочных прогнозов о паводковой ситуации в регионе используется специальная геоинформационная система.

По поручению главы Адыгеи при формировании документов территориального планирования были определены зоны возможного затопления. Там запрещено строить жилые дома и объекты капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий.

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в Адыгее создан резерв материальных ресурсов на сумму 37 млн рублей .

Начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников доложил, что в 2020 году ведомство провело ряд противопаводковых мероприятий. Было потрачено более 110 млн рублей из госбюджета и республиканской казны.

На эти деньги построили защитную дамбу на реке Лаба в районе села Вольное. Также сделали капремонт защитных дамб на реке Фарс в ауле Пшичо, на реке Псенафа в районе села Еленовское, на реке Белая в поселке Победа. Кроме того, на гидротехнических объектах проводили текущий ремонт, изготавливали необходимые документы, расчищали русло реки Гиага в Майкопском районе.

Росводресурсов в 2020 году сделало капитальный ремонт защитного гидротехнического сооружения на реке Лаба в районе аула Кошехабль. Его строимость — более 38 млн рублей . В этом году готовится проектно-сметная документация для расчистки русла реки Белой в границах Майкопа.

Кроме того, Адыгеямелиоводхоз в 2020 году очистил около 10 км коллекторно-дренажных каналов в Шовгеновском, Красногвардейском, Тахтамукайском районах. На эти цели потратили 13,7 млн рублей .

В республике сформирована группировка сил и средств, которая насчитывает около 4,8 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. С 1 марта по 30 июня развитие паводковой обстановки во всех муниципалитетах будет ежедневно контролироваться, рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Адыгеи Станислав Илющенко.

«Как подчеркивает глава республики Мурат Кумпилов, во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков. И здесь важно личное участие руководителей ответственных ведомств и глав муниципалитетов — от этой работы зависит безопасность жителей республики», — заключил Вячеслав Сапиев.