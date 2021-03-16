«Сочи Парк» наметил открытие нового сезона на 19 марта

С 19 марта в «Сочи Парке» планируют запустить все аттракционы

В кассах и на сайте появятся новые выгодные предложения, а на аллеи парка вернется уличная анимация, продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты совариум, атомариум. Кафе и рестораны намерены обновить меню.

Одна из новинок сезона — открытие нового экстремального аттракциона. Гигантский маятник «Вечный двигатель» планируют открыть в мае. Его гости смогут почувствовать эффект свободного падения, головокружительную скорость и вращение на 360°.

Все развлечения входят в единый билет «Сочи Парк», а в новом сезоне в кассах и на сайте появится меню выгодных тарифов. К примеру, с предложением «Сочи Парк 2 дня» можно провести в парке больше времени, сэкономив до 40% от стоимости двух отдельных билетов.