В дюнах Анапы сносят 10 самостроев

В 2015 году власти Анапы предоставили в аренду предпринимателю участки на улице Скифской — он планировал создать там парк аттракционов. В 2018 году Анапский городской суд разрешил построить в дюнах спортивную базу из шести блоков высотой не более трех этажей. Однако застройщик нарушил параметры и возвел десять объектов — шесть пятиэтажных и четыре четырехэтажных.

В 2019 году мэрия Анапы подала иск в суд, чтобы здания признали самостроями и снесли. В июне 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование властей. Однако третье лицо обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность с застройщика, из-за чего в декабре на объекты наложили арест. В феврале арест сняли и снос зданий продолжился, сообщили 2 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, летом 2020 года на косе побывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он раскритиковал мэра Анапы Юрия Полякова за позднюю реакцию на незаконное строительство десяти объектов. Также власти края обратили внимание на стройку гостиницы в Джеметинском проезде. Она должна была быть высотой в три этажа, однако в июле на объекте возводили уже четвертый этаж.

Напомним, в феврале в Анапе также начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде.