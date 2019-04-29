В Анапе депутат возвел самострой, продал в нем квартиры и попал под следствие

По данным «РБК Краснодар», уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Предпринимательская деятельность без регистрации) в отношении Илько следственные органы возбудили 15 апреля.

По данным следствия, он в 2013-2016 гг. незаконно построил на участке своей матери многоэтажный дом, узаконил его в суде и продавал в нем квартиры. В результате депутат получил доход в размере 40 млн рублей.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию о деле Илько порталу Юга.ру.

Игорь Илько — депутат совета по Анапскому городскому округу № 8 и член комитетов по вопросам строительства, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи и по вопросам культуры, СМИ, молодежной политики и спорта.

Судя по информации СПАРК, он может быть совладельцем ЖСК ПК «Некрасовский — 2». Кооператив был зарегистрирован в Анапе в марте 2016 года.