Новый бренд для курортов Кубани придумает московское агентство

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 марта сообщил, что для курортов Кубани разработают новый брендбук. Глава региона объяснил, что впервые символику кубанских курортов разработали около 20 лет назад. В те годы регион был в основном пляжным и морским курортом.

«Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям», — рассказал Кондратьев.

Ребрендинг пройдет в два этапа. Сначала создадут платформу бренда и новый логотип. На втором этапе разработают брендбук — документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию и позиционирование.

16 мая на Международной туристической выставке MITT, которая проходит в московском выставочном центре «Крокус Экспо», состоялась презентация проекта ребрендинга курортов Кубани.

На мероприятии врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина и управляющий партнер брендингового агенства Depot Анна Луканина заключили соглашение о сотрудничестве, сообщил интернет-портал Sostav . Теперь московское агентство займется ребрендингом курортов Кубани. Новый логотип собираются презентовать в мае во время московского фестиваля «Россия 8230».

Как сообщали Юга.ру, в 2010 году креативное агентство Ruport создало для курортов края логотип «Русская Одиссея» . Именно этот бренд должен был заменить «Курорты Кубани» . Однако вскоре сменился глава департамента развития курортов и туризма Краснодарского края и бренд так и остался неиспользованным.

После этого муниципалитеты Кубани неоднократно пытались придумать собственную символику. Так, в октябре 2016 года разработали бренд Туапсинского района, а в феврале 2017-го у района появился курортный знак.

Пик креатива пришелся на 2018 год. В феврале Ruport создал зонтичный бренд Анапы. В августе мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил разработать положение о конкурсе на лучший бренд города-героя. В декабре туристический бренд появился и у Геленджика.

Отметим, что в том же 2018 году в мае на Петербургском экономическом форуме власти Кубани презентовали бренд Краснодарского края.

«Мы приняли решение разработать единую концепцию презентации Кубани. Теперь на всех международных мероприятиях, на форумах в масштабах страны объекты АПК, промышленности, объекты туризма будут представлены под единым брендом», — объяснял тогда Кондратьев.