Организатор фестиваля Geek Picnic Серафима Чичёва и юрист объяснили порталу Юга.ру, что означает новый законопроект о просветительской деятельности

Что произошло Госдума 16 марта приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ», согласно которым просветительскую деятельность необходимо будет согласовывать с властями. Школы, университеты и другие образовательные учреждения будут обязаны согласовывать договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены. Астрофизик Сергей Попов в комментарии «Коммерсанту» подчеркнул, что под просветительскую деятельность попадают в том числе сайты, ютьюб-каналы и подкасты.

Кто и почему голосовал за

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал, что из-за рубежа усиливается влияние на российское общество — «идет война». Закон позволит защитить общество от этого воздействия, считает он. В результате комитет проголосовал за проект при одном голосе против. При этом первый замглавы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал 15 марта на заседании по поводу законопроекта, что обеспокоен настроениями в среде молодежи: «Я думаю, что нам нельзя терять страну. Каша такая в голове у нашего молодого поколения. События с Навальным, которые были, показали: они даже не знают, за что они выходили, что они защищают. Поэтому я поддерживаю и буду поддерживать этот закон». Кто был против По данным «Интерфакса», законопроект поддержали только депутаты фракции «Единая Россия», в то время как представители КПРФ и ЛДПР призвали отклонить инициативу. Против проекта также выступали академики РАН, а соответствующую петицию на сайте Change.org подписали более 237 тыс. человек.

Портал Юга.ру решил разобраться, как новые поправки повлияют на популяризацию науки и как новый закон будет работать. Для этого редакция пообщалась с юристом и правозащитником Александром Попковым и Серафимой Чичёвой — краснодарским организатором фестиваля Geek Picnic, на котором проводят образовательные лекции. Александр Попков, правозащитник: «По сути, это весьма откровенное продолжение тоталитарного вектора. Власти хотят контролировать всё и везде, всё настойчивей лезут в образование. Теперь им мешают разные тренинги. Как обычно, изменения подаются под благим соусом, под предлогом борьбы с экстремизмами и некими недостоверными сведениями. Но использоваться он будет, как обычно, для борьбы с инакомыслием и инакомыслящими. Предполагаю, что простых граждан напрямую сразу это не затронет, однако если через какое-то время у вас отменят вожделенный семинар о тепличном взращивании томатов или лекцию о творчестве импрессионистов, то будет понятно почему».

Серафима Чичёва, организатор фестиваля Geek Picnic:

«Никто точно не знает, как именно этот закон будет работать. В этом самый ужас закона — он очень рамочный, он сейчас прописан очень плохо, там очень широкие формулировки. Сейчас никто не понимает, как всё будет работать, какие согласования надо будет делать, обязательно ли это, будут ли какие-то штрафы. Меня беспокоит, насколько жестко местные власти будут на всё это реагировать и кем будет тот человек, кто будет что-либо согласовывать. Как мы знаем, всё может очень зависеть от настроения того или иного чиновника. Прежде всего я боюсь, что пострадают гуманитарные науки. Вряд ли можно сделать лекцию по химии, нарушающую конституционный строй РФ. А вот лекции по политологии, социологии или юриспруденции — непонятно, кто их будет оценивать. Ощущение, что этот закон настроен именно на то, чтобы не обсуждать социальные или политические явления.



Мы знаем и помним историю про НКО — сначала была такая же рамочная история, к которой начали приплетать новые и новые законы. В итоге сейчас НКО находятся в печальных условиях, в том числе по финансированию, особенно если им удалось получить финансирование из зарубежного фонда. Как бы всю просветительскую деятельность тоже под этот колпак не засунули».

10 марта законопроект прокомментировал в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его мнению, это еще один ограничительный закон, которым государство пытается монополизировать и поставить под контроль любые тренинги, семинары, школы и прочую общественную деятельность. «Самое важное, как всегда, между строк. Отныне порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней будут устанавливаться Правительством РФ. Это означает, что будут приняты подзаконные акты, которые регламентируют по сути разрешительный порядок проведения любых семинаров и тренингов. Скорее всего, это будет постановление правительства. Именно там будут главные ограничения», — считает правозащитник.

Читайте также: Россия заняла 149 место в мире из 180 в рейтинге свободы слова