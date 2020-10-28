В России медикам запретили говорить о COVID-19 без согласования с Минздравом

Министерство здравоохранения России разослало врачам и медицинским учреждением письмо, согласно которому теперь они обязаны согласовывать любые комментарии о коронавирусе, сообщила «Медуза» , указав, что документ есть в распоряжении редакции. В пресс-службе Минздрава РФ подтвердили его подлинность.

В тексте письма сказано, что «любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону». По заявлению Минздрава России, такие меры необходимы «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19»

Также в министерстве отметили, что информационная повестка вокруг коронавируса перегружена. Эксперты смежных специальностей выдвигают малополезные факты и предположения о COVID-19, уточнил телеканал «360».