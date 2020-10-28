В России медикам запретили говорить о COVID-19 без согласования с Минздравом

Краснодарский край, Вся Россия

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Минздрав России решил «не перегружать людей информацией» и запретил медикам свободно говорить о коронавирусе

Министерство здравоохранения России разослало врачам и медицинским учреждением письмо, согласно которому теперь они обязаны согласовывать любые комментарии о коронавирусе, сообщила «Медуза», указав, что документ есть в распоряжении редакции. В пресс-службе Минздрава РФ подтвердили его подлинность.

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В тексте письма сказано, что «любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону». По заявлению Минздрава России, такие меры необходимы «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19»

Также в министерстве отметили, что информационная повестка вокруг коронавируса перегружена. Эксперты смежных специальностей выдвигают малополезные факты и предположения о COVID-19, уточнил телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ Свобода слова

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