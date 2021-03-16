Мэр Краснодара попросил МВД «воздействовать» на компании, которые клеят объявления на столбах и остановках

Эту работу обсудили 15 марта на планерке в администрации города. Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил сотрудникам УМВД проработать меры по борьбе с «рекламным мусором» и найти правовое основание для воздействия на тех, кто его распространяет.

«Всё-таки, бич города — это расклейка объявлений на столбах, на остановках и так далее. У нас просто человеческих рук не хватает, чтобы это всё убирать. Потому что объявления клеятся за несколько секунд, а отмывать столб или остановку приходится несколько часов», — сказал глава краевого центра.