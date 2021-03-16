Мэр Краснодара попросил МВД «воздействовать» на компании, которые клеят объявления на столбах и остановках
В марте в Краснодаре продолжили чистить заборы, дорожные знаки и остановки от объявлений
Эту работу обсудили 15 марта на планерке в администрации города. Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил сотрудникам УМВД проработать меры по борьбе с «рекламным мусором» и найти правовое основание для воздействия на тех, кто его распространяет.
«Всё-таки, бич города — это расклейка объявлений на столбах, на остановках и так далее. У нас просто человеческих рук не хватает, чтобы это всё убирать. Потому что объявления клеятся за несколько секунд, а отмывать столб или остановку приходится несколько часов», — сказал глава краевого центра.
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По мнению Первышова, необходимо искать заказчика рекламы, который дает задания исполнителям и маршрут, по которому они идут и расклеивают объявления. Кроме того, мэр призвал жителей города обращать внимание на незаконную расклейку и препятствовать этому безопасными для себя способами, сообщили в пресс-службе администрации 15 марта.
Напомним, в октябре 2020 года власти Краснодара обратили внимание на то, что город переполен рекламными указателями, и решили бороться с «визуальным мусором». В январе 2021 года на рабочей встрече в мэрии рассказали, что собираются бороться с вывесками на английском языке. А в конце февраля администрация подвела итоги трех месяцев расчистки объектов уличной инфраструктуры от расклеенной рекламы.