В Краснодаре очистили 100 остановок от граффити и наклеенных объявлений

Зимой объекты городской инфраструктуры Краснодара чистили от рекламных объявлений и незаконных граффити. За три месяца привели в порядок более 10 тыс. дорожных знаков и более 3 тыс. стоек этих знаков, а также 100 остановочных павильонов, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 27 февраля. Кроме того, зачистили 350 железобетонных и металлических опор и заменили более 700 дорожных знаков.

В ведомстве отметили, что зачастую полностью убрать объявления не получается, поэтому дорожные знаки приходится демонтировать и заменять, а также менять части остановок.