В Краснодаре очистили 100 остановок от граффити и наклеенных объявлений

Краснодарский край

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В конце февраля в администрации Краснодара подвели итоги расчистки объектов уличной инфраструктуры от визуального мусора

Зимой объекты городской инфраструктуры Краснодара чистили от рекламных объявлений и незаконных граффити. За три месяца привели в порядок более 10 тыс. дорожных знаков и более 3 тыс. стоек этих знаков, а также 100 остановочных павильонов, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 27 февраля. Кроме того, зачистили 350 железобетонных и металлических опор и заменили более 700 дорожных знаков.

В ведомстве отметили, что зачастую полностью убрать объявления не получается, поэтому дорожные знаки приходится демонтировать и заменять, а также менять части остановок.

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В пресс-службе мэрии добавили, что зафиксировали случаи самовольного демонтажа столбиков, которые ограничивают заезд машин на тротуары. Так, после ремонта на улице Передовой местные жители убрали ограничения и повредили новый асфальт. Это повлекло дополнительные расходы. Материалы по ущербу, нанесенному муниципальному имуществу, передают в полицию, заявили в администрации.

Напомним, в октябре 2020 года Первышов обратил внимание на то, что в городе установлено большое количество рекламных указателей, и поручил бороться с «визуальным мусором». В декабре о Краснодаре высказался журналист Алексей Пивоваров. Он отметил, что одна из особенностей краевого центра — это реклама, которую пытаются повесить на любую горизонтальную и вертикальную поверхность. А в январе 2021 года на рабочей встрече в мэрии рассказали, что планируют бороться с вывесками на английском языке.

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