Два человека погибли при обрушении башенного крана в Краснодаре

В Краснодаре на строительном объекте в 1-ом Лиговском проезде обрушился башенный кран. Погибли два человека: 68-летний мужчина и 54-летняя женщина. Следственный отдел по Прикубанскому округу по факту их смерти организовал доследственную проверку. Сейчас на месте работает следователь, который осматривает место происшествия и устанавливает все обстоятельства, в том числе личности погибших и причину падения крана, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что на 1-ом Лиговском проезде сейчас идет строительство ЖК «Ракурс» от ССК.