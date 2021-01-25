Два человека погибли при обрушении башенного крана в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 января при строительстве ЖК упал башенный кран, погибли два человека

В Краснодаре на строительном объекте в 1-ом Лиговском проезде обрушился башенный кран. Погибли два человека: 68-летний мужчина и 54-летняя женщина. Следственный отдел по Прикубанскому округу по факту их смерти организовал доследственную проверку. Сейчас на месте работает следователь, который осматривает место происшествия и устанавливает все обстоятельства, в том числе личности погибших и причину падения крана, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что на 1-ом Лиговском проезде сейчас идет строительство ЖК «Ракурс» от ССК.

Следственный комитет смерть

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