Судьи, о взятках которым рассказал кубанский чиновник, просят признать их потерпевшими по делу о клевете

12 марта в Краснодарском краевом суде рассказали о результатах проверки аудиозаписи, в которой чиновник рассказывает о взятках местным судьям

Спустя несколько дней после публикации записи в интернете появилось видеообращение от самого Кравеца. В нем чиновник сказал, что все сказанное им было ложью и что так он хотел поднять свой авторитет перед знакомыми. Кроме того, он извинился за свои действия перед судьями. Тогда же в сети появилась информация, что на него завели уголовное дело о клевете.

В начале февраля бывший судья из Сочи Дмитрий Новиков опубликовал скрыто записанное аудио, в котором руководитель финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края Сергей Кравец рассказывает о взятках судьям и называет их фамилии. Он ведет разговор с двумя предпринимателями и объясняет, как договаривается с судьями арбитражного суда и суда общей юрисдикции и передает им деньги за вынесение нужных решений. По данным «Коммерсанта», запись была сделана летом 2020 года. Тогда же Новиков передал аудио в СК, чтобы там провели проверку на предмет возможных преступлений, однако реакции от ведомства не последовало.

Юга.ру направил запрос в следственный комитет и поинтересовался, проводилась ли проверка аудио после обращения Новикова. Также редакция спросила, действительно ли на Кравеца завели уголовное дело. В СК спустя более чем полмесяца ответили, что какая-либо информация по этому поводу разглашению не подлежит.

12 марта в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили о результатах проверки, которую организовал Совет судей региона. Судьи не нашли подтверждения тем сведениям, которые излагал Кравец, и сделали вывод, что они не соответствуют действительности:

«В ходе изучения комиссией Совета судей Краснодарского края указанных на аудиозаписи судебных дел установлено, что вынесенные по результатам их рассмотрения судебные решения не обжалованы сторонами и находятся в законной силе; рассмотрение ряда дел в настоящее время не окончено».

В пресс-службе добавили, что опросили судей, имена которых звучали в записи. Они объяснили, что никто из них не встречался с сотрудником министерства природных ресурсов и не общался о рассмотрении судебных дел. В итоге в их действиях не нашли нарушений Кодекса судейской этики. Сами судьи полагают, что Кравец распространил клеветнические сведения, чтобы оправдать свои неправомерные поступки.

В краевом суде отметили, что у них имеется информация о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Судьи, имена которых озвучены в аудиозаписи, обратились в СК с заявлении о признании их потерпевшими по возбужденному против Кравеца делу.

Также в пресс-службе напомнили, что ранее в интернете опубликовали видеоролики, в которых Кравец и сам признает вину в распространении заведомо ложных сведений. Комиссия Совета судей учла этот факт во время проверки.