В сети появилась запись, в которой чиновник рассказал о взятках судьям и назвал их фамилии. Позже он заявил, что наврал

11 февраля Краснодарский краевой суд отреагировал на появившееся в соцсетях аудио, в котором чиновник регионального министерства природных ресурсов Сергей Кравец рассказывает о взятках судьям

С чего все началось 2 февраля в YouTube бывшего сочинского судьи Дмитрия Новикова вышло видео под названием «Решалы сдают судей». Автор ролика рассказал, что Сергей Кравец, руководитель финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края и бывший помощник судьи Краснодарского краевого суда, «наработал замечательные связи и контакты». Новиков разместил скрыто записанное аудио, в котором Кравец общается с предпринимателями Людмилой Хмельницкой и Геннадием Шуниным и рассказывает им о том, как договаривается с судьями арбитражного суда и суда общей юрисдикции и передает им деньги за вынесение нужных ему решений.

«Я пришел к Бережинской сначала, говорю: Тёть Лен, сделай. Она говорит: Серенький, без проблем. Я говорю: Ну рублей 300 [вероятно, речь идет о 300 тыс. рублей] дадим тебе. Она пошла к Трахову, Трахов такой: Ну что такое 300 рублей, пускай добавит. Я охренел, это был такой удар, думаю, люди вот так [меняются]. Я добавляю, получается пятихатка. Он забирает у меня папки, 200 рублей оставляет, а 300 себе забирает. Сергей Кравец о судьях Прикубанского суда Елене Бережинской и Рустеме Трахове

О чем Кравец договаривался с судьями По данным «Коммерсанта», предпринимательца Хмельницкая участвует в судебной тяжбе о правах на офисный центр в Краснодаре. Из-за ее банкротства здание могло перейти гражданину Зунелю Молхозову, который взял на себя обязательство погасить долги. Кроме того, свои права на недвижимость заявил Геннадий Шунин — его жена была судьей Краснодарского краевого суда и дружила с Хмельницкой, однако умерла три года назад.

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Кравец решил «сопровождать» рассмотрение в судах дела о банкротстве и споров об имуществе в интересах Хмельницкой и Шунина. Разговор, попавший на аудиозапись, произошел в июне 2020 года, в ходе него чиновник объяснял заказчикам, что решение может потребовать дополнительных затрат. При этом Кравец подробно рассказал, с кем он встречался и о каких суммах шла речь во время разговора с судьями, пояснило издание: «Есть 46 [вероятно, речь идет о 46 тыс. или млн рублей — Юга.ру] — депозит, который надо погасить, и там снос, который, все меня уверяли, ангажирован Григоряном. Там говно-вопрос, ничего страшного нет. То есть я понимал, что, ну ладно, червонец мы Егорову [председатель Арбитражного суда края Алексей Егоров] отдадим, пятерка выйдет снос. Ну у меня в голове понималось — 60. Думаю, рублей за 80 продаем ямы, что-то ловим по червонцу <...> Но когда я сейчас влез дальше, начали всплывать некие вещи, которые не были проговорены. И это здание [которое] на 80 см вылезало за границу участка, на муниципальную землю».

Реакция Краснодарского краевого суда, СК и самого Кравеца после того, на аудио обратили внимание СМИ 11 февраля пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила порталу Юга.ру, что Совет судей региона создал комиссию для проверки сведений, изложенных в видео. По результатам проверки дадут правовую оценку имеющейся информации.

Также после того, как на видео обратили внимание СМИ, 11 февраля в паблике «Телетайп Краснодара» появилось видеообращение Кравеца. На записи он смотрит в камеру и сообщает, что хочет публично извиниться «за те ложные сведения», которые были им озвучены во время разговора со знакомыми. Он добавил, что никогда бы не подумал о том, что запись встречи может попасть в интернет: «Данный разговор был сделан для того, чтобы поднять свой авторитет в ходе общения со своими знакомыми. Никогда я денежные средства никому не передавал, ни с какими просьбами коррупционной направленности не обращался. Более того, большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. Поэтому еще раз хочу извиниться, в содеянном раскаиваюсь». Кроме того, паблик сообщил о возбуждении уголовного дела против Сергея Кравеца за клевету. Портал Юга.ру попросил подтвердить информацию в пресс-службе краевого следственного комитета, однако там отказались комментировать ситуацию. Между тем, о возбуждении уголовного дела против чиновника, поводом к которому стала аудиозапись в YouTube, сообщил «Коммерсант». По данным источника газеты в правоохранительных органах, СК завел дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (Клевета, соединенная с обвинением в совершении особо тяжкого преступления).