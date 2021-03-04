СК отказался разглашать информацию о кубанском чиновнике, который рассказал о взятках в судах

В начале марта портал Юга.ру получил от следственного комитета ответ на запрос о руководителе одного из управлений минприроды Краснодарского края Сергее Кравеце

Что сделал Сергей Кравец? В начале февраля бывший сочинский судья Дмитрий Новиков опубликовал скрытую запись разговора между руководителем финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края Сергеем Кравецом и двумя предпринимателями. По данным «Коммерсанта», это были Людмила Хмельницкая и Геннадий Шунин. Аудио было записано летом 2020 года. В беседе чиновник (он же — бывший помощник судьи Краснодарского краевого суда) рассказывает, как передает судьям взятки и договаривается о вынесении решений в пользу предпринимателей, а также называет множество имен краснодарских судей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

После того, как о записи стало известно в СМИ, в одном из краснодарских пабликов появилось видеообращение Кравеца, в котором он извинился перед судьями, назвал свои слова ложью и объяснил, что хотел таким образом поднять авторитет. Также паблик сообщил, что на чиновника завели дело о клевете. В СК порталу Юга.ру отказались комментировать эту информацию, однако ее подтвердил источник газеты «Коммерсантъ». По данным собеседника издания, проверку в отношении Кравеца инициировал вице-мэр Краснодара Александр Нарижный, имя которого также звучит в аудио в негативном контексте. Также газета сообщала, что Дмитрий Новиков передал в следственный комитет запись с обсуждениями взяток еще летом 2020 года. Он хотел, чтобы аудио проверили на предмет коррупционных преступлений. Однако юрист не получил реакции и был вынужден «придать ситуацию огласке».