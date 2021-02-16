В феврале на YouTube вышло видео, в котором чиновник министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Кравец рассказывает о взятках судьям и результатах голосования по поправкам в Конституцию

Что за видео? Напомним, в начале февраля на канале бывшего сочинского судьи Дмитрия Новикова вышло видео «Решалы сдают судей». В нем содержится скрытая запись разговора между руководителем финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края (и бывшим помощником судьи Краснодарского краевого суда) Сергеем Кравецом и двумя предпринимателями. По данным «Коммерсанта», это Людмила Хмельницкая и Геннадий Шунин. В аудио, записанном летом 2020 года, чиновник рассказывает, как договаривается с судьями о решениях в пользу предпринимателей и передает им взятки. Исходя из разговора, становится понятно, что чиновник «сопровождает» в судах дело о споре на имущество, действует по договоренности с предпринимателями и в ходе разговора делится тем, чего уже удалось достичь.

Читайте также: На Кубани по требованию Бастрыкина возбудили уголовное дело против судьи Темрюкского райсуда

В числе тех, чьи фамилии звучат в разговоре, — судьи Прикубанского суда Елена Бережинская, Рустем Трахов и Георгий Ермолов, судья Ленинского районного суда Краснодара Юлия Дудченко и другие. После того, как на видео обратили внимание СМИ, 11 февраля в паблике «Телетайп Краснодара» появилась видеозапись с Кравецом. Он рассказал, что произнесенная им информация была ложью и направлена на повышение авторитета перед знакомыми. Он добавил, что никогда не передавал деньги в качестве взяток. Чиновник извинился перед судьями и заявил, что раскаивается в содеянном. Также в паблике сообщили, что на Кравеца завели уголовное дело о клевете, однако в пресс-службе СК порталу Юга.ру отказались комментировать эту информацию. Редакция направила запрос в ведомство 12 февраля и сейчас ожидает ответ.

Причем здесь голосование по поправкам в Конституцию? Информация о судьях — не единственное, чего касался Кравец в разговоре. Ближе к концу записи чиновник начал рассказывать о том, как попросил судью Прикубанского районного суда Бодрову не взыскивать неустойку в 10 миллионов рублей, а затем резко поменял тему и стал объяснять, почему у него остается не так много времени на решение вопросов в судах:

«Сейчас расскажу, что у нас там, колесо какое крутится. У вас мозг сейчас будет взрываться. Вы поймите, у меня времени... У меня жена, наверное, скоро со мной разведется. Детей, слава богу, раскидал — лето. У меня 24 на 7, но было бы 30 на 8, был бы счастлив». Также он добавил, что является зампредседателя краевого штаба по коронавирусу и что у него есть служба, «куча бизнеса своего» и «такие вопросы», с которыми он старается помогать людям.

Затем чиновник добавил, что был куратором во время голосования по поправкам к Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Портал приводит часть диалога без сокращений, которая состоялась между ним и Шуниным.

Кравец: Я не могу как бы физически... И по выборам сейчас [понижает голос]. Вот только по поправкам в Конституцию проголосовали. У меня благодарность губернатора сейчас, представил благодарственное письмо — согласовали.



Шунин: У тебя участок был?



Кравец: Да. 11 муниципальных образований курировал. 11 районов края были на мне, все на «а», на «б». Анапа, Армавир, такие вот крупные.



Шунин: Сейчас-то, конечно, немножко по-другому. Я ж в райкоме был, тоже курировал эту хрень.



Кравец: А, ясно. Ну, 11 муниципальных образований, 100% результат у меня везде оказался: где-то 98%, где-то восемьдесят... [прерывается]. В общем, хорошо, лучше всех отработал. Он говорит: «давай».

Отметим, что в крае, по данным сайта регионального избиркома, есть шесть территориальных избирательных комиссий (ТИК), начинающихся на «а» и «б». За поправки на них проголосовало следующее количество людей: Абинская (88,5%), Анапская (89,56%), Апшеронская (93,12%), Армавирская (90,95%), Белоглинская (90,47%), Белореченская (85,91%) и Брюховецкая (90,07% ). Всего одобрили поправки в крае, по официальным данным, 88,92% проголосовавших, а в ящики для голосования за семь дней положили 3 млн 620 тыс. 194 бюллетеней.