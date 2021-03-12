В лесах Сочи спасли беременную косулю от собак

В Сочинском национальном парке 12 марта рассказали, что спасли от собак беременную косулю с поврежденной ногой

Спасатели передали информацию в Сочинский национальный парк. На место происшествия выехала оперативная группа «Леопард».

Местные жители нашли раненое животное вечером 10 марта в лесу между поселками Солоники и Лазаревским и позвонили в МЧС.

«Приехав на место, мы увидели изможденное животное. У косули была повреждена задняя нога, она была сильно напугана. Вокруг самки бегали собаки», — рассказал руководитель опергруппы Артем Варельджян.

Он пояснил, что собаки могли загрызть косулю, если бы помощь не подоспела вовремя.