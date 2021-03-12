В лесах Сочи спасли беременную косулю от собак

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке 12 марта рассказали, что спасли от собак беременную косулю с поврежденной ногой

Местные жители нашли раненое животное вечером 10 марта в лесу между поселками Солоники и Лазаревским и позвонили в МЧС.

Спасатели передали информацию в Сочинский национальный парк. На место происшествия выехала оперативная группа «Леопард».

«Приехав на место, мы увидели изможденное животное. У косули была повреждена задняя нога, она была сильно напугана. Вокруг самки бегали собаки», — рассказал руководитель опергруппы Артем Варельджян.

Он пояснил, что собаки могли загрызть косулю, если бы помощь не подоспела вовремя.

Самку накормили и оказали первую помощь. Утром 11 марта животное отвезли в Лазаревскую ветлечебницу. Косуле сделали операцию, она прошла успешно. Через несколько дней животное собираются выпустить на волю.

По мнению специалистов, косуля бежала к морю утолить солевую жажду, но по дороге на неё напали собаки.

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Напомним, в прошлом году во время карантина в лесах Сочи стали гулять косули. После того, как тропы маршрутов опустели, животным стало некого бояться. Так, этого зверя встретили в районе Оползневой балки, совсем близко к туристским тропам.

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