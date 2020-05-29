В лесах Сочи вместо туристов стали гулять косули

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке 28 мая на туристических тропах заметили косуль

Ранее Юга.ру сообщали, во время карантина в сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери. А опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка.

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А в Сочинском национальном парке во время отсутствия туристов вышли косули и другие дикие животные. Сотрудники парка обнаружили на туристских тропах следы куницы, енота, шакала, лисицы, медведя, кабана, лесного кота и даже самого пугливого животного среди копытных — косули.

Госинспектор парка Геннадий Киршанов смог с помощью тепловизора заснять косулю в районе рекреационного объекта «Корыта» в Дагомысе.

Вторую косулю инспекторы засняли на мобильный телефон 28 мая в районе Нижне-Сочинского лесничества.

Отметим, что во время учета зверей зимой этого года в Сочинском национальном парке насчитали 1 тыс. 69 особей косули европейской.

Животные Заповедники Карантин Курорты и туризм Лесное хозяйство Сочи

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