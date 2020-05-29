В лесах Сочи вместо туристов стали гулять косули

Отметим, что во время учета зверей зимой этого года в Сочинском национальном парке насчитали 1 тыс. 69 особей косули европейской.

А в Сочинском национальном парке во время отсутствия туристов вышли косули и другие дикие животные. Сотрудники парка обнаружили на туристских тропах следы куницы, енота, шакала, лисицы, медведя, кабана, лесного кота и даже самого пугливого животного среди копытных — косули.

Ранее Юга.ру сообщали, во время карантина в сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери . А опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка.

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