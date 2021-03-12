Оперштаб Краснодарского края 12 марта сообщил о 130 новых пациентах с COVID-19 и 13 летальных случаях

Напомним, 12 марта 2020 года власти Краснодарского края сообщили о первом случае заражения коронавирусом в регионе. Заболевшим оказался житель Приморско-Ахтарска, который 5 марта вернулся из Вероны.

За год эпидемии на Кубани ковидом, по официальным данным, переболели 40 тыс. 96 человек (+130 новых случаев за сутки) . 34 тыс. 922 пациента выписали с выздоровлением. Еще 1 тыс. 27 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационаре, а 2 тыс. 52 — лечатся на дому. В тяжелом состоянии находятся 73 заболевших, из них 69 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а четверо — на ЭКМО.

За весь период наблюдений региональный оперштаб сообщил о 2 тыс. 95 смертях, вызванных коронавирусом . Про 13 умерших пациентов стало известно за последние сутки.

Согласно коронавирусной сводке за 12 марта, среди 130 новых заболевших — 77 женщин и 53 мужчины. Также инфекцию обнаружили у трех детей. Самому младшему пациенту — 4 года, а старшему — 92. Больше всего случаев выявили в Краснодаре (+34), в Новороссийске (+14) и в Сочи (+11).

От коронавирусной пневмонии тяжелой формы в Краснодаре умерли 83-летняя местная жительница и 65-летний армавирец. В Туапсе медикам не удалось спасти трех местных жителей: 71-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 74 и 77 лет.

В Тихорецке умерли 84-летний местный житель, 61-летняя и 96-летняя пациентки из Кавказского района. В Сочи скончались два жителя курорта — 83-летняя пенсионерка и 65-летний мужчина. В Крымске умер 73-летний житель Абинского района, в Лабинске — 68-летний житель Успенского района, в Северском районе — 80-летняя краснодарка.