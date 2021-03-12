Синоптики рассказали, когда на Кубань вернется весна

Краснодарский край

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11 марта в Краснодарском гидрометцентре рассказали, когда в крае потеплеет

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что на юге, в отличие от большей части территории России, март не считается зимним месяцем:

«На основании многолетних наблюдений, в городе Краснодаре метеорологическая весна (переход температуры воздуха через 0 °С) приходит еще 25 февраля, а к середине марта на всей территории Краснодарского края наступает самая настоящая весна!»

Специалисты отметили, что до недавнего времени климатические процессы в регионе соответствовали норме. Однако аномальное похолодание, которое накрыло европейскую часть России, пришло и на Кубань. Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре пошел снег, а в Новороссийске ночью температура опустилась до -8 °С.

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По данным центра, 11 и 12 марта на территорию края продолжит поступать холодный воздух с севера. Из-за этого температура будет опускаться в ночные часы на 4-6 °С, в предгорных районах — на 8-10 °С. В дневные часы температуры понизится на 2‑4 °С.

Однако начиная с 13 марта в крае начнет меняться поле давления (барическое поле). Из-за этого в регион начнут приходить теплые воздушные массы из западных и юго-западных районов Европы.

«С приходом теплых воздушных масс в край вернется настоящая южная весна — ожидается постепенное повышение температуры воздуха как в дневные, так и в ночные часы до средних климатических значений», — отметили специалисты в инстаграме.

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