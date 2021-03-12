Синоптики рассказали, когда на Кубань вернется весна

11 марта в Краснодарском гидрометцентре рассказали, когда в крае потеплеет

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что на юге, в отличие от большей части территории России, март не считается зимним месяцем:

«На основании многолетних наблюдений, в городе Краснодаре метеорологическая весна (переход температуры воздуха через 0 °С) приходит еще 25 февраля, а к середине марта на всей территории Краснодарского края наступает самая настоящая весна!»

Специалисты отметили, что до недавнего времени климатические процессы в регионе соответствовали норме. Однако аномальное похолодание, которое накрыло европейскую часть России, пришло и на Кубань. Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре пошел снег, а в Новороссийске ночью температура опустилась до -8 °С.