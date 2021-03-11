8 марта МегаФон отметил рекордный рост трафика на Кубани в 2021 году

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодарском крае аналитики МегаФона отметили небывалое увеличение трафика именно в Международный женский день

Даже в сравнении с новогодней ночью жители Кубани больше разговаривали по телефону и общались с близкими. В компании зафиксировали рост трафика во всех стандартах связи в среднем на 20% к показателям первых дней января и на 8% — к 23 февраля.

При этом статистика показала, что 8 марта абоненты предпочли общаться и поздравлять друг друга голосом — именно звонки дали увеличение общему трафику в большей степени. Поздравления в интернете во все праздничные дни оставались примерно на одном уровне по потреблению трафика.

«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»:

Тем временем в ночь на 8 марта в Краснодаре феминистки проецировали лозунги на здания. В тот же день 2020 года краснодарские феминистки переименовали улицу Длинную в улицу имени Клары Цеткин. В августе 2017-го анонимные активистки возложили к памятнику Екатерине II портрет Николая II, окропленный менструальной кровью.

8 марта Интернет МегаФон Мобильная связь

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