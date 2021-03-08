«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда». Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта

8 Марта и 23 Февраля в наши дни перестали быть праздниками с первоначальной смысловой нагрузкой. Сейчас эти даты — больше женский и мужской дни, с которыми поздравляют даже детей. Мальчикам традиционно желают быть сильными и смелыми, а девочкам — оставаться такими же красивыми, мудрыми, милыми, хозяйственными и украшать этот мир. Женщинам 8 марта торжественно вручают коробку «Раффаэлло» и букет тюльпанов, и мало кто вспоминает Клару Цеткин и Розу Люксембург. В этом году Юга.ру решили узнать у трансгендерных людей из Краснодара, как они относятся к 23 Февраля и 8 Марта — праздникам, которые со временем приобрели четкую гендерную окраску. Константин, 42 года Независимо от факта своей трансгендерности точно воспринимаю эти праздники не как «день мужчин» и «день женщин». 23 Февраля для меня так и не превратился в абстрактный День защитника Отечества. Я его все еще помню как День Советской армии, профессиональный праздник, с которым я всегда поздравлял отца и бабушку, имевших непосредственное отношение к армии. А 8 Марта — празднование того, чего удалось достичь в области прав женщин. И в любом случае это еще один повод говорить о том, какие проблемы остаются. К сожалению, их немало.

То, во что эти даты превратились, мне вообще сложно воспринимать. Как гражданина меня, честно говоря, оскорбляет такое низведение праздников до уровня половых признаков. Как трансгендерному человеку мне, признаюсь, неприятны подчеркнуто привязанные к гендеру поздравления, потому что это лишнее напоминание об опыте непринятия моей гендерной идентичности окружающими. А как небинарного человека меня вообще ставит в тупик суть подобного празднования из-за слишком яркой бинарной гендерной окраски. Поэтому, как я и сказал, с 23 Февраля я поздравил отца, много лет отдавшего армии. А 8 Марта для меня будет посвящено теме прав женщин. В том числе транс-женщин и других транс-людей, имеющих женский опыт. От всего остального празднования постараюсь держаться подальше.

МГ, 22 года Я нормально отношусь к этим праздникам. Считаю, что в России и так мало поводов для празднования — зачем у людей отбирать те, что остались. К тому, что они отмечаются как гендерные, претензий не имею. Считаю, что с Днем защитника Отечества можно поздравлять всех — и служивших, и нет. Если мы будем анализировать историю каждого праздника, то останемся вовсе без них. Возьмем День святого Валентина. Он уже принял другой вид и смысл, нежели первоначальный. Если рассказывать историю, то большинство россиян откажутся его отмечать. Я уже читал и слышал возгласы, от православных в том числе, что мы не должны праздновать день гомосексуалистов. Естественно, правильно говорить — гомосексуалов. Знаю историю 8 Марта, считаю, что это светлый праздник весны, и не собираюсь отказываться от поздравления мамы, бабушки и других женщин в семье. Не буду навязывать людям, у которых он уже с чем-то ассоциируется, что на самом деле 8 Марта — про борьбу за права. Это невежливо. В компании друзей мы помпезно не отмечаем, обычно я еду в эти дни к родственникам.

Некоторые меня поздравляют с 23 Февраля. Например, подруга позвонила и сказала, что этот праздник — про защиту своих близких и хорошие человеческие качества. Мне было приятно. Я не служил в армии, мне нельзя. Не знаю даже, согласился ли бы на это в условиях современной российской армии. Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда. Такое было несколько раз, это неприятно и злит. Но сейчас уже все устаканилось, таких людей почти нет. Виктор, 33 года Когда я учился в школе и потом, студентом, мне хотелось, чтобы меня поздравляли с 23 Февраля. И моя группа в универе это делала. Для меня это было архиважно на тот момент — своего рода признание моего гендера. Я ненавидел лютой ненавистью 8 Марта по той же причине. Сейчас я понимаю, что все это было вызвано излишней шумихой вокруг этих праздников, и поздравлять кого-то или получать поздравления — скорее обязательство, нежели радость. Я уже давно не воспринимаю гендерные праздники. На 23 Февраля принято поздравлять мужчин, и не важно, служили они или нет. Выглядит как лесть и не несет никакого смысла. Почему в России не знают про Международный день мужчин 19 ноября? Меня поздравили в этом году на работе, хотя я не служил в армии, потому что я трансгендерный человек. Что я чувствовал? Неудобство. И что это несправедливо — многих моих знакомых транс-мужчин не поздравят в этот день на работе или дома, потому что они не поменяли документы или живут/работают в трансфобном обществе.

Я уже давно не воспринимаю гендерные праздники. На 23 Февраля принято поздравлять мужчин, и не важно, служили они или нет. Выглядит как лесть и не несет никакого смысла. Почему в России не знают про Международный день мужчин 19 ноября?

Но проблема, конечно, не в праздниках. Корни неравенства полов лежат гораздо глубже. С самого детства людей загоняют в гендерные рамки, а родителей учат следить за нарушениями этих границ. И вместо того, чтобы воспитывать из ребенка разностороннюю личность, прививая ему универсальные навыки, которые пригодятся в будущем, мы получаем «принцесс в розовом платье», которые, взрослея, нуждаются в «мужской» помощи по дому и гвоздь прибить не могут сами, и мальчиков, которые не могут приготовить себе еду и им обязательно нужна «женщина у плиты». Чем больше факторов в обществе, призванных разделить мужчин и женщин, поместив их в разные «касты», тем больше процветает неприятие тех, кто выходит за рамки гендера.

Слыша поздравления с 8 Марта в коллективе на работе, я всегда ощущал странное чувство неуместности. Ведь мы говорим женщинам хорошие слова только в этот день, а что насчет отношения к женщинам в целом? Изначально 8 Марта было днем солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, и это значение утратилось в наши дни.

Саша, 28 лет Меня некоторые поздравили с 23 Февраля, это было малоприятно. Причем этот праздник у меня не ассоциируется с днем мужчин. Скорее, с днем военизации и пропаганды патриотизма в РФ. Что-то из разряда: «Слепим из дня мужчин еще и военный день, всё равно одно и тоже. Каждый должен, и далее по списку». Поэтому, даже если бы я была гендерно парнем, меня бы тошнило. Хотя есть же отдельный, невзрачный какой-то там день каких-то там мужчин. Но празднуют именно военное. Короче, 23-е меня раздражает, как и 9 Мая. Но намного больше, потому что меня пытаются с ним поздравлять. 8 Марта, по моему мнению, имеет более приятные и благородные мотивы. Но его превратили в какую-то дичь. И вообще, не считая Нового года, праздники в РФ — это жесть. Единственное хорошее в них — лишний выходной.

8 Марта, по моему мнению, имеет более приятные и благородные мотивы. Но его превратили в какую-то дичь.

Тор, 47 лет Я не очень понимаю специфику восприятия этих праздников именно трансгендерными людьми. Мое видение в том, что праздники действительно изменились и не имеют сейчас изначальной подоплеки. Я не поздравляю никого с 8 Марта и 23 Февраля, меня в основном тоже. Близкие люди знают мое отношение. Если поздравляют незнакомые люди, я или не отвечаю, или объясняю свои взгляды. Хочу обратить внимание, что 23 Февраля, который был Днем Советской армии и военно-морского флота, сейчас считается мужским праздником. Но защитников Отечества у нас очень много и среди женщин. К сожалению, об этом никто не упоминает. Праздник военизированный, но только относительно мужчин.

8 Марта — здесь все понятно. Женщинам дают возможность почувствовать себя особенной, стереотипной, радующейся каким-то подаркам и знакам внимания. Наверное, если бы они получали все это чаще, не было бы такой потребности в празднике. Досадно, что многие люди просто не информированы о значении этих дат. Считаю, то, что мы имеем сейчас, — гендерные праздники — это влияние патриархального общества, которое поддерживается СМИ. Нужна альтернативная информация.

Женщинам дают возможность почувствовать себя особенной, стереотипной, радующейся каким-то подаркам и знакам внимания.

Денис, 27 лет 23 Февраля — день Красной армии, а я больше за белых. Мне не нравится, что праздники потеряли свой смысл. 23 Февраля стал днем носкодарения, 8 Марта — помадодарения. Я в этом не участвую, мои друзья и близкие меня не поздравляют с Днем защитника Отечества, и я никого не поздравляю с 8 Марта. Потому что считаю, что это не очень правильно.

23 Февраля — день Красной армии, а я больше за белых. Мне не нравится, что праздники потеряли свой смысл. 23 Февраля стал днем носкодарения, 8 Марта — помадодарения.

8 Марта — день борьбы женщин за независимость, а по факту — день красоты, цветов, весны и прочего не имеющего отношения к борьбе. Я уважаю его изначальное происхождение, но в современной интерпретации мне участвовать абсолютно не хочется. Считаю, что это унижение достоинства женщин, которые боролись за свои права. То, во что праздник превратился, — больше кощунство, какие-то пляски на костях. Такое же отношение у меня к 9 Мая. 23 Февраля — то же самое, это День Красной армии, я не служил и не собираюсь, патриотизма во мне ни гроша. Вообще, плохо понимаю, как отмечать и реагировать, если меня будут поздравлять.

Считаю, что это унижение достоинства женщин, которые боролись за свои права. То, во что праздник превратился, — больше кощунство, какие-то пляски на костях. Такое же отношение у меня к 9 Мая.