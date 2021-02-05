В Краснодаре на улице Московской построят новую ливневую канализацию

Напомним, с 16 января в краевой столице на улице Московской начали строить продолжение трамвайной линии. Из-за этого изменилась схема движения общественного и личного транспорта.

Глава Краснодара Евгений Первышов 5 февраля заявил, что сейчас подрядчик начал модернизацию коммунальной инфраструктуры и сетей связи. Вместе с новой трамвайной веткой участке построят тяговую подстанцию, около 3,3 км ливневой канализации, а также переустроят инженерные коммуникации на протяжении 1,6 км.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что на пересечение улиц Московской и Солнечной уже демонтировали опоры контактной сети, асфальтобетонное покрытие, рельсы и шпалы на кольце. Рабочие уже начали прокладывать кабельную линию для обогрева стрелочного перевода и монтировать дренажную канализацию.