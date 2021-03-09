В Краснодаре на улице Московской ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре с 10 марта временно ограничат движение транспорта на участке улицы Московской

Напомним, в Краснодаре 16 января стартовало строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Метальникова.

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Движение частично ограничат на улице Московской от Солнечной в сторону Метальникова с 10 по 24 марта. Проезжую часть сузят с четырех до двух полос. Движение по двум полосам нечетной стороны улицы ограничат, а для проезда машин оставят две полосы по четной стороне дороги — их разделят, и машины будут ехать в обоих направлениях.

Изменения связаны с переустройством инженерных коммуникаций на пересечении улиц Солнечной и Московской. На период действия ограничений движение организуют по временной схеме, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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