В Краснодаре на улице Московской ограничат движение машин

Напомним, в Краснодаре 16 января стартовало строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Метальникова.

Движение частично ограничат на улице Московской от Солнечной в сторону Метальникова с 10 по 24 марта . Проезжую часть сузят с четырех до двух полос. Движение по двум полосам нечетной стороны улицы ограничат, а для проезда машин оставят две полосы по четной стороне дороги — их разделят, и машины будут ехать в обоих направлениях.

Изменения связаны с переустройством инженерных коммуникаций на пересечении улиц Солнечной и Московской. На период действия ограничений движение организуют по временной схеме, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.