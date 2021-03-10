На Кубань к концу недели придут морозы до -15 °С и сильный ветер

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10, 11 и 12 марта

Сегодня в Краснодаре без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром -1 °С, что на 10 °С ниже климатической нормы. Днем температура поднимется до 3-5 °С. К вечеру похолодает до 1-3 °С, а ночью столбики термоментров опустятся до -1...+1 °С. Утром в краевом центре тихий ветер — 0,8 м/с, однако днем он усилится до 12 м/с. Световой день продлится до 18:22.

В целом по краю 10 марта будет прохладно: -1…+4 °С. В южной половине региона и в восточных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

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На Черноморском побережье переменная облачность, днем 2-7 °С тепла. В Туапсинском районе ночью и утром пройдет небольшой дождь, выпадет мокрый снег. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с. В Новороссийске ветрено — утром и днем 12-14 м/с, порывы 18-23 м/с.

В четверг 11 марта в южной половине и центральных районах Кубани синоптики обещают мокрый снег. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, а в отдельных районах ветер усилится до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °С, днем -5…0 °С. В предгорных районах похолодает до -3…-8 °С.

На побережье местами пройдут дожди, выпадет мокрый снег. На участке Анапа — Геленджик возможен гололед. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем -2…+3 °С. Ветер 12-14 м/с, с порывами до 17-22 м/с. В Новороссийске сильный ветер 15-20 м/с, порывы достигнут 27-32 м/с.

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В пятницу 12 марта на Кубани существенные осадки не прогнозируются. Ночью столбики термометров покажут -6…-11 °С, в горах температура опустится до -15 °С. Днем будет -5…0 °С, в предгорных районах -8…-3 °С.