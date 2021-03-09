В России началась короткая рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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В России 9 марта началась четырехдневная рабочая неделя

Напомним, в честь Международного дня в стране были объявлены длинные выходные, которые продлились три дня — с 6 по 8 марта. Во вторник 9 марта в России началась сокращенная рабочая неделя, которая продлится четыре дня.

Следующие длинные выходные в стране ожидаются в мае. В связи с празднованием Дня труда и Дня Победы первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. Россияне отдохнут с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Ранее Юга.ру писали, что 9 и 10 марта на Кубани пройдут дожди, возможен мокрый снег, гололед. Во вторник ветер поднимется до 11-14 м/с, а в отдельных районах усилится до 17 м/с. Днем воздух прогреется до 3-8 °С,  а в среду 10 марта похолодает до 0…5 °С.

Полный календарь выходных дней на 2021 год можно посмотреть здесь.

8 марта Праздники Трудоустройство

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