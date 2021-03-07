Погода на Кубани 8 марта будет ветреной

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 8 по 10 марта

По данным краснодарского гидрометцентра, 8 марта в Краснодаре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 13 м/с. Температура воздуха днем 5-7 °С.

В целом по краю 8 марта утром и днем возможен небольшой дождя и мокрый снег. Ветер днем 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Днем 8 марта на Кубани будет 3-8 °С, в юго-восточных предгорьях -2…+3 °С.

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На Черноморском побережье — переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем столбики термометров покажут 4-9 °С.

9-10 марта на Кубани местами пройдут дожди, возможен мокрый снег, гололед. Во вторник 9 марта ветер поднимется до 11-14 м/с, а в отдельных районах усилится до 17 м/с. Ночью будет -3…+2 °С, а днем потеплеет до 3-8 °С. В среду 10 марта столбики термометров опустятся до -1…-6 °С, днем будет 0…5 °С.

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На Черноморском побережье 9-10 марта также возможен дождь и мокрый снег. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Во вторник ночью будет 0…5 °С, днем 10 марта потеплеет до 3-8 °С, а ночью снова похолодает — до -2…+3 °С.

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