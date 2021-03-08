Краснодарский ЦСИ «Типография» открыл набор в бесплатную лабораторию «Опыт как искусство»
Исследовательская лаборатория «Опыт как искусство» пройдет в Краснодаре с 16 по 25 апреля
Организаторы заявили, что лаборатория будет посвящена исследованию коллективного опыта: его конструированию, передаче и доступности как возможным и необходимым условиям благополучного существования индивидов в период пандемии и после нее.
Разработкой тем и программы лаборатории занимается философ Лика Карева, она же станет ведущей лаборатории. Лекции прочтут философы и исследователи из РФ, Германии и других стран: Оксана Тимофеева, Валентин Голев, Нина Пауэр, Джей Пи Кэрон.
«Современное искусство победило»:
Лаборатория станет одним из главных событий специальной программы Pop-Up-фестиваля немецкой культуры и немецкого языка в Краснодаре в рамках Года Германии в России 2020/21, которая будет включать выставку, музыкальную и кино-программу, перформансы — следите за новостями!
«Типография» приглашает к участию художников, философов, кураторов, искусствоведов и практиков сфер, смежных с названными.
Участие бесплатное. Участникам и участницам из других городов мы предоставим жилье, нескольким — билеты в Краснодар и обратно.
Для участия в лаборатории нужно описать, как ваши практики или теории соотносятся с темой программы. Описание объемом около 250 слов надо отправить на почту c темой «Опыт как искусство».
Заявки принимаются до 20 марта. Подробнее можно узнать на сайте центра.