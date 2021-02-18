Краснодарское издательство «Асебия» выпустило «Конституцию Метароссии»
16 февраля стало известно, что независимое издательство «Асебия», чья книга «Конституция Метароссии» недавно поступила в продажу, базируется в Краснодаре
«Асебия» — частное издательство, открытое весной 2018 года. На своем сайте издательство указало цель как «обращение к несвоевременным, неуслышанным и нетрадиционно сформулированным позициям». С древнегреческого «асебия» переводится как «безбожие, кощунство, оскорбительное отношение к святыням».
Новая, третья по счету, книга «Асебии» — анархистский манифест «Конституция Метарóссии». Он издан анонимно, но в рецензии на «Кольте» Алексей Конаков намекнул, что ее автор — Михаил Куртов, питерский философ и лауреат премии Андрея Белого. Куртов известен своей концепцией технотеологии, которую изложил в книге «К теологии кода».
Из той же рецензии «Кольты» стало известно, что издательство «Асебия» базируется в Краснодаре. 18 февраля это подтвердили порталу Юга.ру и сами издатели.
«Конституция Метароссии» представляет собой «манифест-путешествие по траекториям анархистского воображения», где «Конституция понимается не как «основной закон», а как «строение» (как в выражении «конституция человека» или «конституционное сложение тела»), ибо никакого основного закона в Метарóссии нет и быть не может».
Среди тем «Конституции Метароссии» — святая коррупция, анархия внимания, депрессивное сопротивление, отмена диктатуры лайка, разбой воображения и метакот. На сайте издательства каждый посетитель может сгенерировать свой собственный экземпляр книги, созданный расположением 57 именованных фрагментов «Конституции Метароссии» в псевдослучайном порядке.
Первой книгой издательства стал сборник «Гулаг расходящихся тропок», выпущенный весной 2018-го. В нем о будущем российского современного искусства размышляют семь его ярких представителей, среди которых звезды российского акционизма 2010-х годов — Петр Павленский, Мария Алехина из Pussy Riot и Алексей Плуцер-Сарно из арт-группы «Война». На фоне остальных авторов выделяется фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, написавший для книги текст о «стабильности говна, п*****а и прочей х***и». Рецензию на книгу опубликовал журнал Ирины Прохоровой «Неприкосновенный запас».
В начале 2020 года «Асебия» выпустила вольный перевод книги «Штурмуя культуру» британского контркультурщика Стюарта Хоума о протестных движениях с 1946 по 1991 год. В рецензии для сайта «Горький» Станислав Севрюков заметил, что «текст британского панка нашел в России издателей, которые перенесли дерзость и радикализм Хоума из содержания книги в способ ее издания».
«Издательство „Асебия” поручило перевод отдельных глав фриланс-переводчикам, найденным через Авито, HH, FL.ru, text.ru и на биржах вакансий в телеграм-каналах. Тем же способом издательство нашло аутсорс-исполнителей для сведения переведенных глав в единый текст, его корректуры и верстки. Единственным вмешательством в готовый макет стало добавление в него этих 3 705 знаков послесловия. <...> Аутсорсинговые работы зачастую даже не оплачивались, так как большинство переводимых глав выдавалось за тестовые задания. И по этой же причине переводы некоторых глав не были осуществлены до конца. В этих случаях мы просили исполнителей проявить фантазию и закончить главу любым текстом», — написано в послесловии издателей.
Сам Хоум перевод «Асебии» оценил положительно. В интервью проекту [moisture] он заявил, что сам «делает много странных штук с текстами других людей и всегда счастлив видеть, когда они делают то же самое с моими работами».
Все три книги издательства можно бесплатно скачать на сайте «Асебии» или купить в книжных. Куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко подтвердила порталу Юга.ру, что книги издательства скоро появятся в библиотеке центра. Владелица краснодарского магазина «Чарли» Анна Кадикова сообщила, что заинтересована в продаже книг издательства и уже связалась с ним.
Следующей книгой «Асебия» анонсировала поэтический сборник Валерия Нугатова.