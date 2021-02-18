Краснодарское издательство «Асебия» выпустило «Конституцию Метароссии»

16 февраля стало известно, что независимое издательство «Асебия», чья книга «Конституция Метароссии» недавно поступила в продажу, базируется в Краснодаре

«Асебия» — частное издательство, открытое весной 2018 года. На своем сайте издательство указало цель как «обращение к несвоевременным, неуслышанным и нетрадиционно сформулированным позициям». С древнегреческого «асебия» переводится как «безбожие, кощунство, оскорбительное отношение к святыням».

Новая, третья по счету, книга «Асебии» — анархистский манифест «Конституция Метарóссии». Он издан анонимно, но в рецензии на «Кольте» Алексей Конаков намекнул, что ее автор — Михаил Куртов, питерский философ и лауреат премии Андрея Белого. Куртов известен своей концепцией технотеологии, которую изложил в книге «К теологии кода».

Из той же рецензии «Кольты» стало известно, что издательство «Асебия» базируется в Краснодаре. 18 февраля это подтвердили порталу Юга.ру и сами издатели.

«Конституция Метароссии» представляет собой «манифест-путешествие по траекториям анархистского воображения», где «Конституция понимается не как «основной закон», а как «строение» (как в выражении «конституция человека» или «конституционное сложение тела»), ибо никакого основного закона в Метарóссии нет и быть не может».

Среди тем «Конституции Метароссии» — святая коррупция, анархия внимания, депрессивное сопротивление, отмена диктатуры лайка, разбой воображения и метакот. На сайте издательства каждый посетитель может сгенерировать свой собственный экземпляр книги, созданный расположением 57 именованных фрагментов «Конституции Метароссии» в псевдослучайном порядке.