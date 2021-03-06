На Кубани коронавирус подтвердился еще у 140 человек, 37 из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 6 марта число носителей COVID-19 достигло 39 тыс. 295 человек

Федеральный оперштаб 6 марта сообщил, что за прошлый день в стране выявили 11 тыс. 22 новых случая заражения. Так, за все время ковид диагностировали у 4 млн 312 тыс. 181 жителей РФ. С начала пандемии выздоровели 3 млн 900 тыс. 348 пациентов (+15 тыс. 27 за сутки), скончались 88 тыс. 726 больных (+441).

В оперштабе Кубани уточнили, что в числе зараженных 82 женщины и 58 мужчин. Также сообщается, что заболели двое детей, младшему из них 14 лет. Вот как новые случаи распределились по муниципалитетам:

За всё время в лабораториях региона сделали 2 млн 565 тыс. 761 тест на COVID-19, из них 39 тыс. 295 оказались положительными. Из больниц с начала пандемии выписали 34 тыс. 267 выздоровевших пациентов (+152 за сутки), официально зарегистрировано 2 тыс. 14 летальных случаев (+14).

В тяжелом состоянии сейчас находятся 83 больных: 79 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 4 — на ЭКМО.