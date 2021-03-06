На Кубани коронавирус подтвердился еще у 140 человек, 37 из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 6 марта число носителей COVID-19 достигло 39 тыс. 295 человек
Федеральный оперштаб 6 марта сообщил, что за прошлый день в стране выявили 11 тыс. 22 новых случая заражения. Так, за все время ковид диагностировали у 4 млн 312 тыс. 181 жителей РФ. С начала пандемии выздоровели 3 млн 900 тыс. 348 пациентов (+15 тыс. 27 за сутки), скончались 88 тыс. 726 больных (+441).
Топ-3 лидеров по суточному приросту вновь составляют Москва (+1 тыс. 820), Санкт-Петербург (+975) и Московская область (+746).
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В Краснодарском крае зафиксировали 140 инфицированных COVID-19. Ситуация в соседних регионах следующая: Ростовская область — 270, Ставропольский край — 135, Крым — 65, Севастополь — 48, Карачаево-Черкесия — 30, Адыгея — 14.
В оперштабе Кубани уточнили, что в числе зараженных 82 женщины и 58 мужчин. Также сообщается, что заболели двое детей, младшему из них 14 лет. Вот как новые случаи распределились по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 37;
- в Сочи — 16;
- в Новороссийске — 8;
- в Геленджике, Анапе и Каневском районе — по 6;
- в Горячем Ключе, Выселковском, Отрадненском и Динской районах — по 5;
- в Армавире, Туапсинском, Лабинском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах — по 4;
- в Белореченском районе — 3;
- в Кореновском, Апшеронском, Ейском, Курганинском, Красноармейском, Гулькевичском и Мостовском районах — по 2;
- в Славянском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах — по 1.
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За всё время в лабораториях региона сделали 2 млн 565 тыс. 761 тест на COVID-19, из них 39 тыс. 295 оказались положительными. Из больниц с начала пандемии выписали 34 тыс. 267 выздоровевших пациентов (+152 за сутки), официально зарегистрировано 2 тыс. 14 летальных случаев (+14).
В тяжелом состоянии сейчас находятся 83 больных: 79 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 4 — на ЭКМО.
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