В России начались трехдневные выходные, за которыми — короткая рабочая неделя

Краснодарский край

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У россиян, которые работают по пятидневной рабочей неделе, 6 марта начались трехдневные выходные

Согласно календарю выходных дней на 2021 год, в честь Международного женского дня у россиян, работающих по пятидневке, будет три выходных — с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник). Затем начнется сокращенная рабочая неделя — с 9 по 12 марта.

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Следующие длинные выходные в России случатся в мае — в честь Праздника весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 по 10 мая). В связи с этим также выпадает две четырехдневных рабочих недели.

Напомним, в феврале у россиян была удлинённая, шестидневная рабочая неделя в преддверии трех выходных в честь Дня защитника Отечества, после чего трудиться предстояло всего три дня.

Полный календарь выходных дней на 2021 год можно посмотреть здесь.

8 марта Праздники

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