Перед 8 Марта погода на Кубани будет переменчивой

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 5 по 7 марта

По данным краевого гидрометцентра, в пятницу в Краснодаре осадков не ожидается, переменная облачность и порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…2 °С, днем — 11-13 °С.

В целом по краю 5 марта ночью и утром туман, днем порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…5 °С, местами в восточной половине края -4…-9 °С. В пятницу днем воздух прогреется до 9-14 °С, на Азовском побережье — до 5-10 °С.

На Черноморском побережье 5 марта переменная облачность и без осадков. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем до 20 м/с.Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, днем — 8-13 °С.

В субботу и воскресенье в крае переменная облачность, 6 марта в большинстве районов региона пройдут дожди, мокрый снег и снег, возможен гололед. Ветер западный 5-10 м/с, 6 марта местами порывы 15-20 м/с, 7 марта — до 12-17 м/с. В субботу ночью столбики термометров покажут 1-6 °С, в восточной половине края -1…-6 °С, днем температура воздуха составит 6-11 °С, местами 12-16 °С. В воскресенью ночью — до -2…-7 °С. , днем — 0…5 °С, местами в юго-восточных районах до -1…-3 °С.