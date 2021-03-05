И.о. главы департамента строительства Кубани стал 34-летний Максим Мысаков

С 8 октября 2019 года должность главы регионального департамента строительства занимал Владимир Вареха. 5 марта губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об его увольнении. Причины отставки Варехи не уточняются.

Кто такой Максим Мысаков?

Максим Мысаков родился в Краснодаре 27 октября 1986 года. Окончил Кубанский государственный технологический университет в 2009 году. Специальность — «Промышленное и гражданское строительство».

С 2006 по 2017 год работал в строительных и дорожных компаниях Краснодара. Так, например, Мысаков был главным инженером ООО «Билдинг-Центр» — подрядной организации, занимавшейся строительством бассейна на стадионе «Кубань» (в 2013 году при тестовом заполнении водой чаша дала трещину, а вода выплеснулась на улицу. В итоге бассейн открыли в 2015 году).

Затем замещал различные руководящие должности в главном управлении строительства края. В сентябре 2020 года Мысакова назначили на должность замруководителя департамента строительства Краснодарского края.