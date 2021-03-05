И.о. главы департамента строительства Кубани стал 34-летний Максим Мысаков
В Краснодарском крае 5 марта сменился глава департамента строительства
С 8 октября 2019 года должность главы регионального департамента строительства занимал Владимир Вареха. 5 марта губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об его увольнении. Причины отставки Варехи не уточняются.
Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Максим Мысаков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кто такой Максим Мысаков?
Максим Мысаков родился в Краснодаре 27 октября 1986 года. Окончил Кубанский государственный технологический университет в 2009 году. Специальность — «Промышленное и гражданское строительство».
С 2006 по 2017 год работал в строительных и дорожных компаниях Краснодара. Так, например, Мысаков был главным инженером ООО «Билдинг-Центр» — подрядной организации, занимавшейся строительством бассейна на стадионе «Кубань» (в 2013 году при тестовом заполнении водой чаша дала трещину, а вода выплеснулась на улицу. В итоге бассейн открыли в 2015 году).
Затем замещал различные руководящие должности в главном управлении строительства края. В сентябре 2020 года Мысакова назначили на должность замруководителя департамента строительства Краснодарского края.