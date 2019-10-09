В Краснодарском крае назначили нового руководителя департамента строительства
Новым руководителем департамента строительства Краснодарского края 8 октября стал Владимир Вареха
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. С января 2019 года Вареха работал в должности первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, сообщили в пресс-службе администрации края.
В феврале руководителем департамента строительства Краснодарского края стал экс-глава Адлерского района 31-летний Денис Юрковский. Однако в сентябре его назначили первым заместителем главы Сочи.
Кто такой Владимир Вареха
Вареха родился 23 июля 1978 года. В 2008 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в области строительства и оптовых продаж в коммерческих организациях Краснодара, в том числе руководителем проектов строительства торговых и промышленных объектов в группе компаний ПАО «Магнит».
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