В Краснодарском крае назначили нового руководителя департамента строительства

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. С января 2019 года Вареха работал в должности первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, сообщили в пресс-службе администрации края.

В феврале руководителем департамента строительства Краснодарского края стал экс-глава Адлерского района 31-летний Денис Юрковский. Однако в сентябре его назначили первым заместителем главы Сочи.

Кто такой Владимир Вареха

Вареха родился 23 июля 1978 года. В 2008 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в области строительства и оптовых продаж в коммерческих организациях Краснодара, в том числе руководителем проектов строительства торговых и промышленных объектов в группе компаний ПАО «Магнит».